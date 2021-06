Rondonópolis amanhece com céu nublado e temperatura de 16°C

As nuvens de frente fria chegaram em Rondonópolis (MT) nesta segunda-feira (28). O dia amanheceu nublado em algumas áreas da cidade.

Os termômetros registraram 16°C e devem ficar nessa média, chegando até 25°C ao longo do dia.

A temperatura deve cair mais três graus nesta terça-feira (29) e chegar a 13°C. A máxima, no entanto, será de 25°C.

Na quarta-feira (30), a temperatura mínima deve ser de 12°C e a máxima pode chegar a 27°C.

No dia 1° do mês de julho as temperaturas devem continuar com o clima ameno. A previsão é de que os termômetros fiquem entre 14°C e 30°C.

E na sexta-feira (2) deve ter sol o dia todo. A previsão é de mínima 14°C e máxima 34°C.