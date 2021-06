Rondonópolis cai para moderado na classificação de risco de contaminação

Pela 2ª semana seguida, Rondonópolis teve uma queda na classificação de risco de contaminação de Covid-19. O município que há três semanas estava com risco muito alto, agora chegou ao moderado.

No Estado, 26 municípios estão com a classificação de risco alto, sendo elas: Água Boa, Alta Floresta, Araguainha, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Colíder, Guarantã do Norte, Guiratinga, Indiavaí, Itanhangá, Jangada, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Novo São Joaquim, Ponte Branca, Primavera do Leste, Querência, Salto do Céu, São José do Povo, Sapezal, Tangará da Serra, Torixoréu e Vila Rica.

Outras 114 cidades também estão classificadas na categoria moderada e nenhum município está com risco muito alto ou baixo para Covid-19.

O método para definir a classificação de risco dos municípios foi aprimorado. Desde então, não é levado em consideração apenas o número absoluto dos casos dos últimos quatorzes dias, mas sim a média móvel dos últimos quatorze dias.