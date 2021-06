Rondonópolis programa ‘Corujão’ para sexta-feira e acelera campanha de vacinação

A Secretaria de Saúde de Rondonópolis ainda não confirmou se antecipará a oferta de vacinas no período noturno através do projeto ‘Corujão’, uma parceria entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Câmara e a Prefeitura Municipal. O serviço será oferecido numa estrutura que está em fase de montagem ao lado da sede da Secretaria.

A inauguração oficial do projeto está prevista para a próxima sexta-feira (02), com a participação de vários deputados estaduais. Mas há a expectativa de que os atendimentos comecem antes dessa data.

“Acreditamos que a montagem da estrutura será concluída até amanhã (29), disse a vereadora Marildes Ferreira, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal e autora da indicação que resultou na parceria com a ALMT.

“Estamos trabalhando para que comece a funcionar imediatamente, de forma extraoficial, até porque o município recebeu uma nova remessa e tem vacinas em número suficiente para ampliar os atendimentos”, explicou Marildes.

CRONOGRAMA

O cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde confirma uma aceleração do programa de imunização nesta semana, com várias frentes distribuídas de acordo com o público-alvo.

Pela programação os atendimentos noturnos começarão mesmo na sexta-feira, com a oferta da segunda dose para os profissionais das forças de Segurança e Salvamento, na estrutura do Corujão, das 08 às 22 horas.

De hoje até sexta-feira teremos ainda a prorrogação dos atendimentos às pessoas que estão com o prazo vacinal vencido para a segunda dose da Coronavac, na unidade de Saúde do Conjunto São José. A prorrogação foi definida por causa do baixo comparecimento registrado na semana passada.

Também haverá a sequência da imunização de puérperas, gestantes e lactantes, no Centro Cultural José Sobrinho, com a vacina da Pfizer. Os atendimentos serão feitos das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Também prosseguem, nos mesmos horários, a vacinação da primeira dose (coronavac). Hoje e amanhã serão atendidas as pessoas com idade de 46 anos acima. Na quarta-feira (30) e quinta-feira (01) será a vez de quem tem 45 anos acima receber a imunização. Estas vacinas estarão disponíveis na CS Cohab Velha, ESF Padre Rodolfo, ESF André Maggi, ESF Padre Miguel, ESF Dom Bosco, ESF Morumbi, ESF Serra Dourada e Drive-thru no Estádio Luthero Lopes e na UFR.