Rondonópolis exportou mais de 1 bilhão de dólares em 5 meses

Rondonópolis fecha mais um mês com resultados positivos na balança comercial e chega ao fim dos cinco primeiros meses do ano como o maior exportador de Mato Grosso e 16º maior do Brasil.

De acordo com dados do Ministério da Economia, o município exportou, de janeiro a maio, 1.033,2 bilhão de dólares. O montante representa 10,7% do total exportado por Mato Grosso e 1% das exportações brasileiras. Nos cinco primeiros meses do ano, houve crescimento de 33,5% no total exportado pelo Município, com relação ao mesmo período de 2020.

Agronegócio

De janeiro a maio, o maior volume nas exportações ficou por conta da soja. Tortas e outros resíduos da soja representaram, neste período, 47% do total das exportações, seguida da soja, mesmo triturada, que representou 34% do total exportado. O algodão não cardado aparece na sequência, representando 10% das exportações. O óleo de soja e outros derivados representam 4% e a carne bovina congelada, 3,2%.

Já, entre os produtos importados, os destaques são os adubos (fertilizantes). Os potássicos representaram 43% do total das importações, seguido dos azotados, 31%.