Rondonópolis retomará vacinação de educadores nesta quinta

A secretaria de Saúde de Rondonópolis vai retomar nesta quinta-feira (01) a campanha de vacinação dos profissionais da Educação, que havia sido suspensa há quase duas semanas. A retomada foi anunciada na sessão de hoje (30) da Câmara Municipal pela vereadora Marildes Ferreira, presidente da Comissão de Saúde, e pelo vereador Reginaldo Santos, líder do prefeito na Casa.

A campanha será retomada com a imunização dos trabalhadores com 35 anos ou mais. Eles serão atendidos no posto de vacinação no sistema drive-thru no posto de vacinação montado no estacionamento da Universidade Federal Rondonópolis (UFR)

Podem se vacinar professores, coordenadores, merendeiras, vigias e todos os profissionais que comprovarem vínculo com unidades de ensino públicas e privadas.

Segundo Marildes Ferreira, a imunização desses trabalhadores foi definida após uma reunião com o secretário de Saúde, Vinicius Amoroso. Ela e o vereador Reginaldo ressaltaram que a medida é fundamental para viabilizar um retorno seguro das atividades presenciais.

A medida também é considerada estratégica para manter o município na classificação de risco ‘Moderado’, definida no Boletim Epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde.

OUTRAS FRENTES

Nesta quinta, além dos professores, pessoas sem comorbidades com mais 44 anos poderão ser vacinadas em Rondonópolis. Neste caso, a vacinação será nos postos de saúde Pedra 90, Padre Rodolfo e também na Unic da Ary Coelho e no Luthero Lopes.

Até sexta-feira (2) segue também a vacinação com a primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes no Centro Cultural José Sobrinho. O atendimento acontece das 8h às 11h e das 13h às 16h30.