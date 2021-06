Rondonópolis permanece em ‘risco alto’ e suspende reunião sobre restrições

A Prefeitura de Rondonópolis decidiu não realizar nesta terça-feira (01) a reunião do Comitê Gestor de Crise para avaliar mudanças no decreto que regulamenta as restrições no município. Continuam valendo as normas editadas na semana passada e não houve anúncio de uma nova data para a reunião do Comitê.

A informação sobre a não realização da reunião ocorreu no fim da tarde, após a divulgação do novo Painel Epidemiológico de Mato Grosso. O documento aponta um agravamento da pandemia no Estado, mas manteve a cidade classificada no nível de ‘risco alto’ para Covid-19.

A Prefeitura temia que houvesse um novo agravamento na classificação de risco, o que tornaria inevitável a decretação de um lockdown.

Além de não haver piora no levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, o município também tem registrado uma desaceleração no registro de novos casos da doença.

De domingo(30/05) até esta terça-feira foram 52 registros, sendo que nas últimas 24 horas houve apenas cinco confirmações de novas contaminações por Covid-19.

PREOCUPAÇÃO CONTINUA

Apesar dos dados indicando uma certa estabilização do avanço da pandemia, membros do Comitê Gestor de Crise alertam que Rondonópolis tem ainda muitos casos ativos e as unidades hospitalares continuam em colapso. Esses dados também são levados em conta na definição de restrições visando à prevenção.

Pelo terceiro dia consecutivo os 60 leitos de UTIs públicos e também os ofertados na rede privada estão completamente ocupados.

Há fila de pacientes aguardando por vagas e risco de desabastecimento de medicamentos utilizados no tratamento de pacientes em estado grave – o chamado ‘kit intubação’.

Também não houve queda na curva de óbitos. Nas últimas 24 horas mais três pessoas morreram vítimas de Covid, elevando para 791 o total de vítimas fatais desde o início da pandemia.