Comitê de Crise não é convocado e restrições seguem sem mudanças

A demora do prefeito José Carlos do Pátio em se pronunciar sobre o que pode mudar à partir da reclassificação do nível de risco no município está tirando o sono de muita gente em Rondonópolis. Tecnicamente ele tem até esta sexta-feira (18) para promover adequações ao decreto municipal que regulamenta as restrições; mas, até o momento, não houve convocação do Comitê Gestor de Crise – que costuma orientar as decisões.

O prefeito tem várias opções. Pode manter as exigências apontadas no Decreto Estadual, aliviando algumas normas que foram editadas pela própria Prefeitura. Pode também agravar as restrições e, em último caso, decretar um lockdown temporário com direito à ‘Lei Seca’.

Mas a coluna apurou que dificilmente haverá alguma mudança antes da semana que vem. Cercado por opiniões divergentes, temendo desgaste político e também com problemas pessoais (o pai está internado em estado grave), o prefeito teria ‘decidido não decidir’. Ou seja, por enquanto fica tudo como está.

Mas, atenção: Caso seja notificado pelo Governo do Estado ou pelo Ministério Público o município não terá outro caminho a não ser convocar o Comitê de Crise para elaborar um novo decreto. Precisará, por exemplo, adotar os procedimentos para a quarentena obrigatória de dez dias e instalar barreiras sanitárias para controlar os acessos ao município

Nos bastidores a informação é que esta notificação não deve ocorrer antes de segunda-feira (21). A notícia alivia um pouco, mas a indefinição continua preocupando vários segmentos que temem a repetição das decisões anunciadas de última hora.

“A pandemia já tem causado problemas demais, não merecemos mais esta agonia. Precisamos saber com antecedência o que vai acontecer. Sem isso a gente não consegue se programar e aumentam os riscos de aglomerações e mais prejuízos”, reclamou um empresário.