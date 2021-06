Rondonópolis tem mais de 1,6 mil casos ativos de Covid-19

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deste domingo (13) aponta que Rondonópolis tem 1.629 casos ativos da Covid-19. De acordo com a Pasta, os casos em isolamento são monitorados em três turnos pelos colaboradores da Sala de Gestão de Dados de Enfrentamento do Agravo COVID-19, com o auxílio das equipes da Atenção à Saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.

O número de casos confirmados chegou a 31.259 neste domingo e de pacientes recuperados a 28.808. O número de óbitos chegou a 822.

Os leitos públicos de UTI estão superlotados em 103.3%.

Atualmente, 36 pacientes de outras cidades estão ocupando os leitos disponíveis nesta cidade.