Município deve agilizar vacinação de educadores nesta semana, diz vereadora

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão Legislativa de Saúde, acredita numa aceleração do processo de vacinação dos trabalhadores da Educação em Rondonópolis. Nesta semana o cronograma prevê a imunização dos que tem 45 anos ou mais, no entanto, a expectativa é que a partir de quinta-feira (17) já sejam contemplados os profissionais acima dos 40 anos.

O local de vacinação é na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) das 8 às 16 horas, no sistema drive-trhu.

A parlamentar deixou claro que essa vacinação, que começou na semana passada, é resultado de uma ação em conjunta das Comissões de Saúde e Educação da Câmara, junto com os secretários Rogério Penso e Alfredo Vinícius Amoroso, que representam as pastas da Saúde e da Educação, respectivamente.

“Sentamos com os secretários há vários dias e discutimos a melhor estratégia para conseguirmos imunizar com eficiência a educação, fizemos um levantamento de todos os profissionais da educação”, esclareceu a vereadora.

A vereadora, que também compõe a Comissão de Educação, lembrou que mais de 6 mil pessoas que atuam em escolas e universidades públicas e privadas devem ser vacinadas na cidade.

“A proposta inicial do governo do Estado era destinar apenas 10% das doses para a educação e conseguimos mostrar que é mais importante vacinar a categoria no geral, em períodos de idade”.

“Não são apenas os professores que estão sendo vacinados e sim todas as pessoas que trabalham no setor como professor, diretor, merendeira, o pessoal da limpeza, do administrativo, tanto das escolas públicas como privadas, tanto do município, como do Estado e do Governo Federal ”, esclareceu a vereadora.

Marildes ainda explicou que é preciso além de organizar o momento de vacinar e preciso também planejar o pós-vacina, a volta às aulas.