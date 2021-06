Saiba quais cores de cabelo vão ‘bombar’ para inverno 2021

O inverno é conhecido por ser uma das estações em que as pessoas mais apelam para elegância, visto que o clima gelado pede por looks cada vez mais estilosos e muito sofisticados. Além das roupas, os tons de cabelo também entram na brincadeira e ajudam a deixar a produção bem mais chique e completa.

Em 2021, as cores mais naturais estão ganhando bastante força e virando tendência. A cartela vai desde tons ruivos, que chegam com muita força, até os tons puros, como, por exemplo, o castanho-claro, castanho e loiro.

Para o inverno, segundo Robinson Santo Matioli, Hair Stylist no Santo Salone, em São Paulo, uma das grandes tendências do momento é o smoky hair, técnica inspirada em clássico na maquiagem, o olho esfumado.

Além disso, de acordo com Rogério Magalhães, cabeleireiro e químico, na estação mais fria, geralmente quem ganha destaque são tons quentes, como chocolate, castanho e loiros puxados para o mel, visto o excesso de roupas escuras que usamos nessa época do ano.

Dessa forma, desde as morenas até as loiras, nenhum tom de cor de cabelo fica de fora!

Por isso, confira as cores de cabelo que estão em alta na estação mais fria do ano e faça sucesso com o tom mais apropriado para você! Confira:

Morenas iluminadas

As morenas iluminadas seguem em alta no inverno, porém respeitando os tons naturais e a saúde dos fios com tom sobre tom, cor multi-tonal (mais de um tom no mesmo cabelo), efeito profundidade (claro e escuro, raízes sombreadas), e até mesmo contrastantes.

De acordo com Magalhães, o moreno iluminado com tons de caramelo mais puxados para o acobreado é a aposta certa para as morenas. “Ele esquenta o visual e dá um ar mais chique e natural. Além disso, é um cabelo de baixa manutenção”, explica.

Segundo Cako Souza, cabeleireiro especializado em colorimetria pela academia da Schwarzkopf, mechas com efeito sombré, parecido com californianas, são ótimos também para as morenas apostarem nesses meses mais gelados.

Loiro manteiga

Esqueça o platinado! No caso das loiras, elas também tem buscado cada vez mais naturalidade e preservação dos fios. Tons mais quentes como manteiga e perolados são bem desejados pelas mulheres.

Magalhães diz para apostar em tons mais puxados para o bege ou focar realmente no manteiga. Os tons dourados e areia também voltam a ser tendência com a clássica raiz com efeito esfumado.

Para quem quer sair da zona de conforto e apostar em algo mais ousado, Cako recomenda os superclareadores, que deixam um aspecto bem iluminado e impactante.

Ruivo acobreado

Continuando na linha do acobreado, as ruivas, segundo Souza, em seus diversos tons desde o mais quente acobreado até o mais frio pastel, sempre ficam incríveis independente da estação. Ou seja, quer apostar no ruivo? Se joga sem medo!

Cortes para a estação mais fria do ano

Para quem não é adepta às colorações ou químicas em geral, o ideal é investir em cortes mais elaborados, com personalidade e expressão, como, por exemplo, as curtain bangs, que estão fazendo o maior arraso no cabelo de famosas como Bruna Marquezine.

Cuidados em relação à coloração

Para manter cabelos com química brilhosos e saudáveis, lembre-se que o uso de água quente é mais frequente nos banhos, e isso é prejudicial. Além de ressecar os fios e couro cabeludo, estimula a oleosidade natural.

O ideal também é enxaguar bem cada um dos produtos aplicados para resultados finais satisfatórios. Além disso, é super importante o uso de protetores térmicos sempre que usar ferramentas de calor, como secador, chapinha, modelador de cachos, etc.