Saiba qual é o time de futebol brasileiro com mais títulos

Falar sobre o time de futebol brasileiro com mais títulos sempre é um assunto polêmico. Ser o clube com maior número de conquistas, automaticamente significa ser o maior clube do Brasil? Há quem diga que os campeonatos estaduais não exercem tanto peso na contagem. Por outro lado, um título internacional que não seja reconhecido oficialmente pela Fifa também tem todo o ser valor descredenciado.

Todo esse debate é válido, visto que, ainda hoje, é difícil apontar com propriedade (e sem clubismo) qual é o maior clube de futebol do Brasil. Muitos citam o Corinthians (maior campeão da última década), Palmeiras (maior campeão nacional) ou o São Paulo (maior campeão internacional). Vale destacar até mesmo o ABC-RN, recordista de títulos estaduais. No entanto, numericamente, o maior campeão do futebol brasileiro é o Flamengo.

FLAMENGO É O TIME COM MAIS TÍTULOS NO FUTEBOL BRASILEIRO

O rubro-negro carioca aparece no topo da lista dos maiores campeões do futebol brasileiro. Até a data de publicação desta matéria, o Flamengo conquistou 57 títulos, sendo:

37 Estaduais

8 Brasileiros

3 Copas do Brasil

2 Libertadores

2 Supercopas do Brasil

2 Torneios Rio-São Paulo

1 Mundial de Clubes

1 Recopa Sul-Americana

1 Copa Mercosul

Se considerarmos somente as equipes que atualmente disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, a lista dos mais vitoriosos segue com:

GRÊMIO (55 TÍTULOS) – SEGUNDO DESTAQUE DO FUTEBOL BRASILEIRO

40 Estaduais

5 Copas do Brasil

3 Libertadores

2 Campeonatos Brasileiros

2 Recopas Sul-Americana

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa do Brasil

1 Copa Sul

INTERNACIONAL (55 TÍTULOS)

45 Estaduais

3 Campeonatos Brasileiros

2 Libertadores

2 Recopas Sul-Americana

1 Mundial de Clubes

1 Copa Sul-Americana

1 Copa do Brasil

BAHIA (55 TÍTULOS)

49 Estaduais

4 Copas do Nordeste

2 Campeonatos Brasileiros

CRUZEIRO (54 TÍTULOS)

39 Estaduais

6 Copas do Brasil

4 Brasileiros

2 Libertadores

2 Copas Sul-Minas

1 Recopa Sul-Americana