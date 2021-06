Santa Casa de Rondonópolis é certificada pela ANVISA como um dos melhores hospitais do Brasil

A Santa Casa Rondonópolis alcançou nota máxima na Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, aplicada pela Anvisa, em parceria com os Núcleos de Segurança do Paciente de Vigilância Sanitária (NSP VISA) do país, para hospitais com leitos de terapia intensiva (hospitais prioritários). A avaliação aponta que a Santa Casa Rondonópolis obteve 100% de conformidade nos indicadores de estrutura e processo para as práticas de segurança do paciente. Entre os hospitais de Mato Grosso que passaram pela avaliação, o hospital de Rondonópolis está em primeiro no ranking de pontuação, junto com uma unidade hospitalar de Cuiabá. Ao todo, 269 hospitais no Brasil foram avaliados, onde somente três Santas Casas conseguiram nota máxima, entre elas a Santa Casa Rondonópolis.

Anualmente, a Anvisa solicita para todos os serviços de saúde do país com leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Pediátrica e Neonatal, uma avaliação semestral das Práticas de Segurança do Paciente. O instrumento avalia 21 indicadores de estrutura e processo e está apoiado no Plano Integrado de Gestão Sanitária da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Monitoramento e Investigação de Eventos Adversos e Avaliação de Práticas de Segurança do Paciente.

“O resultado da classificação é fruto do comprometimento da alta gestão e de todos os colaboradores que ajudam na disseminação dos conceitos entre toda a equipe profissional e a adoção das práticas profissionais seguras, que são essenciais para que as práticas de segurança do paciente sejam cumpridas com rigor. O resultado é mérito de todos os colaboradores do hospital”, explica a Superintendente executiva da Santa Casa Rondonópolis, Bianca Talita Franco.