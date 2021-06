São Paulo joga mal e fica no empate de 2 a 2 com o Cuiabá

No primeiro confronto entre os clubes na história, o São Paulo empatou com o Cuiabá em 2 a 2 nesta quarta-feira (23), no Morumbi, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.

Os gols são-paulinos foram marcados por Benitez e Gabriel Sara, ambos no primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor ainda não conseguiu vencer na competição nacional deste ano e, agora, detém três pontos.

No próximo domingo (27), às 20h30, na Arena Castelão, o São Paulo enfrentará o Ceará na sequência do torneio.

Para encarar os mato-grossenses, o time não contou com Miranda (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), William (trauma no joelho direito), Luan (transição para o campo após edema na região posterior da coxa esquerda), Hernanes (aprimora forma física após contratura muscular no tronco) e Luciano (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), além de Arboleda (Seleção do Equador), Reinaldo e Igor Vinícius (suspensos).

Assim, o técnico Hernán Crespo escalou a equipe com Tiago Volpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela, Liziero, Gabriel Sara, Benitez e Welington; Rigoni e Eder.

O primeiro tempo foi agitado e teve quatro gols. Aos 17 minutos, em grande linda jogada ofensiva, o Tricolor abriu o placar: Orejuela recebeu pela direita e tocou para Rigoni, que deixou Benítez na cara do gol para abrir o placar! 1 a 0!

O São Paulo largou na frente, mas sofreu a virada: aos 23, com Rafael Gava, e aos 38, com Elton, os visitantes balançaram as redes.

No entanto, sem desanimar, o time são-paulino reagiu e deixou tudo igual antes mesmo do intervalo: aos 42 minutos, Sara, que já tinha carimbado o travessão no início do jogo, testou com categoria após cruzamento de Rigoni e empatou. 2 a 2.