Saúde abre seminário sobre retomada de aulas em MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promove hoje e amanhã (29 e 30) o seminário Programa Saúde na Escola na retomada gradativa e segura das atividades escolares. O evento será transmitido pela plataforma virtual da Escola de Saúde Pública do Estado (ESP-MT) e é organizado pelo Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual do Programa Saúde na Escola em Mato Grosso, constituído por representantes das Secretarias Estaduais de Saúde, Educação e Assistência Social.

O evento também vai contar com a presença de Priscila Neto, integrante da equipe do Programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde. A intenção do seminário não é debater exatamente a retomada das atividades escolares presenciais, mas sim sensibilizar e propor uma reflexão sobre a necessidade urgente de diálogo e planejamento intra e intersetorial. Para tanto, também serão destacadas as contribuições do Programa Saúde na Escola neste contexto de pandemia.

De acordo com a equipe técnica, o evento tem como finalidade promover o diálogo intersetorial na perspectiva de planejamento e visando à valorização dos esforços coletivos e cooperativos. O objetivo é transpor os problemas sociais que foram agravados pela pandemia e buscar referências bem-sucedidas numa retomada gradativa e segura das atividades.

Para a coordenadora geral do evento, Rosiene Pires, a necessidade de diálogo permanente entre as mais diversas políticas públicas e instituições ficou ainda mais evidente no período de pandemia. “Podemos considerar a gestão participativa e popular como um dos pontos cruciais de articulação nesse processo”.

O seminário é destinado aos servidores da Educação Básica e aos servidores da Atenção Primária, bem como a toda comunidade. O evento pode ser acompanhado através do Youtube e, nos dois dias, será realizado das 13h30 às 17h30.