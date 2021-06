Saúde antecipa vacinação para pessoas com 44 anos para quinta-feira

Secretaria Municipal de Saúde anunciou na manhã desta quarta-feira (30) que vai antecipar para amanhã (1º) a vacinação de pessoas com 44 anos, com a primeira dose.

Para receber o imunizante, as pessoas devem procurar um dos pontos fixos de vacinação que irão funcionar nos postos de saúde:

André Maggi

Cohab Velha

Pedra 90

Padre Miguel

Dom Osório

Morumbi

Padre Rodolfo

Unic da Ary Coelho

Já pelo sistema drive thru, a vacinação é realizada no Estádio Municipal Luthero Lopes e Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Até sexta-feira (2) segue também a vacinação com a primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes no Centro Cultural José Sobrinho. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Quem ainda não tomou a segunda dose da vacina CoronaVac deve se dirigir ao posto de saúde do Conjunto São José até a sexta-feira. O atendimento também é das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Na sexta-feira (2) haverá vacinação com a segunda dose da AstraZeneca para os profissionais das forças de segurança e salvamento. A imunização ocorrerá no pátio da Secretaria Municipal de Saúde, no “Corujão” das 8h às 22h, sem interrupção.