Saúde começa a distribuir aos estados mais 7,6 milhões de doses de Astrazeneca

O Ministério da Saúde começa, neste domingo (20), a distribuir aos estados mais de 7,6 milhões de doses do imunizante contra a covid-19, Astrazeneca, fabricado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O lote é destinado à tomada da segunda dose, com o objetivo de completar os esquemas vacinais de grupos prioritários.

Segundo a pasta, todos os estados e Distrito Federal deverão receber mais um lote de vacinas covid-19. O início da distribuição ocorre neste domingo (20) e a previsão é de que seja concluída na segunda-feira (21).

O imunizante será destinado à segunda dose de idosos entre 60 e 64 anos, trabalhadores da saúde, e agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente da pandemia.

De acordo com o Ministério da Saúde, a estratégia de distribuição é definida em reuniões entre União, estados e municípios, seguindo as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo, diz a pasta, é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: no caso da vacina da Fiocruz, o intervalo é de 12 semanas.

Desde janeiro, mais de 115 milhões de doses de imunizantes contratados foram destinados aos estados. Serão mais de 120 milhões de doses entregues pela pasta. Até o momento, mais de 85 milhões foram aplicadas.