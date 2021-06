 Secretaria de Saúde descarta caso de ‘cepa indiana’ em Mato Grosso

A Secretaria Estadual de Saúde informou hoje (01) que está descartada a possibilidade de ocorrência de casos de contaminação pela ‘cepa indiana’ do coronavírus em Mato Grosso. A suspeita foi levantada na semana passada após a internação de um caminhoneiro de Santa Catarina, que voltava do Pará e sentiu-se mal ao passar por Rondonópolis.

O homem, de 37 anos, apresentava sintomas severos de Covid-19 e foi internado na UTI do Hospital Regional Irmã Elza Geovanella. O caso foi comunicado à Secretaria Estadual de Saúde, que realizou apenas o exame de RT-PCR para confirmar a contaminação pelo coronavírus.

O resultado foi positivo, mas a SES-MT considerou que não havia evidências para enquadrar o caso como ‘suspeito da cepa indiana’ e, por isso, não encaminhou a amostra para a Vigilância Genômica – visando uma segunda análise por laboratórios de referência nacional para identificar a variante do vírus.

O paciente não relatou ter feito viagem ao exterior e nem confirmou contato com pessoas que possam ter se infectado com a variante indiana, o que levou a equipe de triagem a descartar a suspeita e dispensar o exame genético.

A assessoria da SES-MT informou que o caso seguiu os parâmetros nacionais recomendados pelo Ministério da Saúde. Conforme a assessoria os laboratórios de referência não aceitam amostras de casos que não se enquadram como suspeitas.

ALÍVIO

Procurado pela reportagem, o secretário de Saúde de Rondonópolis, Vinicius Amoroso, disse que ficou satisfeito com a informação.

“O estado fez a coleta do material para exames que era tratado como suspeito e hoje me sinto aliviado com o resultado dado como negativo”, declarou.

A identificação das variantes é considerada importante para mapear a expansão do coronavírus, mas segundo os especialistas as vacinas existentes são eficazes contra todas cepas já identificadas.

Os estudos também não apontam mudanças relevantes no potencial de transmissão ou alterações clínicas na evolução da doença que possam ser relacionadas ao tipo de variante.

Veja abaixo a íntegra da nota encaminhada ao portal Agora MT pela Secretaria Estadual de Saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) esclarece que foi coletada amostra para análise RT-PCR do paciente em Rondonópolis, contudo, apesar de ter testado positivo para a Covid-19, não foi identificada qualquer evidência de que o caso é uma suspeita da cepa indiana. O caso não atende critérios epidemiológicos para estabelecer vínculo como suspeito de nova variante.

De acordo com as áreas técnicas e laboratórios de referência, são considerados casos suspeitos da nova cepa aqueles que envolvem uma pessoa que fez viagem para o exterior e testou positivo ou uma pessoa que manteve contato com um indivíduo que fez viagem para o exterior e testou positivo.