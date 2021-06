Saúde fará capacitação sobre protocolos e diretrizes de hepatites virais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em cumprimento à Resolução nº 42 da Comissão Intergestora Bipartite (CIB-MT), iniciou o processo de migração dos medicamentos para o tratamento das Hepatites Virais. A migração ocorrerá do Componente Especializado da Assistência Farmácia (CEAF) para o Componente Estratégico da Assistência Farmácia (CESAF).

Diante dessa mudança, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MT), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, Superintendência da Assistência Farmacêutica, Escola de Saúde Pública (ESP-MT) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) promovem, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde e apoio do Ministério da Saúde, a Capacitação em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) das Hepatites B e C, nos dias 22 e 23 de junho, a partir das 19h.

O palestrante será o professor Francisco José Dutra Souto, que é médico formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também cursou residência em Clínica Médica e Mestrado em Gastroenterologia. É doutor em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

Inicialmente, a mudança ocorrerá nas 25 Unidades Dispensadoras de Medicamentos (UDMs) dos Serviços de Atendimento Especializado ou Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

As Unidades Dispensadoras passam a compor a rede de referência para a dispensação dos medicamentos para o tratamento de pacientes acometidos pelas Hepatites B e C, como parte da Rede Estadual de Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso.

Confira as atividades programadas para os dias 22 e 23 de junho, às 19h, via online pelos seguintes links:

Data/Hora: 22 de junho de 2021, às 19h (horário de Cuiabá)

Entrar na reunião Zoom – https://conasems-br.zoom.us/j/98648777671

ID da reunião: 986 4877 7671

Data/Hora: 23 de junho de 2021, às 19h (horário de Cuiabá)

Entrar na reunião Zoom – https://conasems-br.zoom.us/j/93315990161

ID da reunião: 933 1599 0161