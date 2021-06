“Se Emanuel sair candidato ao Governo, terá surpresa muito negativa”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou que o prefeito da Capital Emanuel Pinheiro (MDB) tem chance “zero” de vitória, caso saia candidato ao Governo, na eleição de 2022.

Rompidos politicamente desde o processo eleitoral do ano passado, a emedebista disse que, mesmo não sendo mais amiga do emedebista, não deseja que ele “passe vergonha” nas urnas.

“Acredito que se ele tem vontade, deve sair candidato para ver o tamanho dele. Mas vai ter uma surpresa muito negativa. Mesmo hoje não sendo mais tão próxima a ele, não desejo isso”, disse a deputada.

“Ele deve estar vendo qual a real situação, inclusive, do nome dele que pontua negativamente. Se quer ser candidato, sem problema nenhum. O partido não tem nada a ver com isso. O que eu tenho dito é que o MDB jamais aceitaria ele ser o nosso candidato a governador”, emendou Janaina.

Segundo ela, não há qualquer tipo de descontentamento pessoal dos membros da sigla ao nome do prefeito. Mas, segundo ela, uma eventual candidatura de Emanuel pelo partido, atrapalharia os demais projetos.

“Não é que a gente não goste do Emanuel, mas achar que um grupo de oito deputados vá abrir mão de priorizar as eleições proporcionais para priorizar uma eleição majoritária do Emanuel – que não tem condição nenhuma de vencer – a gente não vai fazer isso”, afirmou.

Ainda na visão da deputada, caberia ao prefeito, neste momento, tentar de certa forma dar explicações sobre as acusações de supostos esquemas de corrupção que pesam contra a administração.

Por fim, ela disse acreditar que muitos daqueles que estão ao redor do prefeito e que o estariam fazendo acreditar na viabilidade de uma disputa ao Palácio Paiaguás.

“Ele deve focar no mandato na Capital. Na eleição de prefeito, as pessoas que estavam ao lado do Emanuel falaram que ele iria ganhar no primeiro turno e ele fez 30% dos votos. Abílio perdeu para ele, não foi Emanuel quem ganhou. Agora me fala, quantos votos Emanuel faz em Sorriso, em Sinop, em Rondonópolis? Gente, é a realidade”, disparou a deputada.

“As pessoas que estão ao redor têm uma visão completamente distorcida do processo. O ‘puxa-saco’ é que te leva para o buraco. Aquela pessoa que fica dizendo que tudo que você faz é perfeito e está certo, é essa que te arrasta para o buraco. A gente viu isso com Dante de Oliveira, com o próprio Carlos Bezerra quando foi governador, com Pedro Taques que achava que a gestão dele era revolucionária e perdeu” concluiu.