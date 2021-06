Secretaria Estadual de Saúde diz que municípios devem adotar restrições mais rígidas

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) disse que os municípios classificados no nível de risco ‘muito alto’ devem adotar imediatamente todas as medidas previstas no decreto 874/2021. Se considerar necessário os municípios podem adotar regras mais rígidas, mas não têm a opção de ignorar as restrições estabelecidas pelo Governo do Estado.

A situação se aplica a Rondonópolis, que na semana passada passou à condição de nível de risco ‘muito alto’ e até o momento não adotou todas restrições previstas no decreto.

Apesar de impor um horário de funcionamento do comércio até as 20 horas, mais rígido que o previsto no decreto estadual (veja quadro nesta página), a Prefeitura de Rondonópolis não iniciou os procedimentos para a quarentena obrigatória de 10 dias, medida que para muitos esta medida é equivalente a um lockdown.

“A quarentena é uma medida que tem como objetivo evitar a propagação da pandemia por meio do confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição ao trânsito de pessoas, ficando permitida a circulação apenas para o exercício e/ou acesso às atividades essenciais”, informou a SES-MT em resposta ao portal Agora MT.

O decreto prevê ainda restrições à venda e ao consumo de bebidas alcóolicas que não estão sendo implementadas no município. As multas podem ser triplicadas se o estabelecimento reincidir em infrações, com a possibilidade de fechamento por 30 dias daqueles que forem autuados por três vezes – neste caso com a condução coercitiva pela polícia do representante legal da empresa, sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e criminais.

“As autoridades (públicas) que não aplicarem as medidas restritivas instituídas ficam sujeitas à aplicação das sanções penais cabíveis, por infração às medidas sanitárias preventivas, conforme o art. 268 do Código Penal”, destacou a SES-MT.

O artigo citado pela Secretaria define como crime o não cumprimento de determinação do Poder Público ‘destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa’. A pena varia de um mês a um ano e multa, e pode ser aumentada em um terço se o infrator for funcionário da Saúde Pública ou exercer profissões de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.

Cabe ao Ministério Público Estadual fiscalizar se os agentes públicos estaduais e municipais estão cumprindo e fazendo cumprir as determinações deste Decreto, propondo, quando julgar pertinente, as demandas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Até o momento a Prefeitura de Rondonópolis não foi notificada pelo MP.