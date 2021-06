Segunda dose da Coronavac tem ausência de 4 mil pessoas em Rondonópolis

Mais de quatro mil pessoal não compareceram para tomar a segunda dose da vacina Coronavac em Rondonópolis. O número foi informado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, que divulgou um alerta convocando todas as pessoas que estavam na fila de espera a comparecerem às unidades de vacinação até amanhã (26).

O levantamento divulgado pelo município aponta que cerca de 6,5 mil pessoas estão com o prazo vacinal vencido para a segunda dose da Coronavac. O problema, causado por desacertos do Poder Público, foi solucionado no início desta semana – quando o município recebeu um novo lote e retomou a vacinação.

Desde a última terça-feira quase todos os postos de vacinação foram destinados a vacinação com a Coronavac e o baixo comparecimento surpreendeu a todos.

As ausências podem ser resultado da falta de informação ou mesmo do desânimo devido à longa espera.

A Secretaria de Saúde alerta esse público para a necessidade de tomar a segunda dose, procedimento fundamental para completar o ciclo de imunização. Sem a segunda dose, as pessoas continuam suscetíveis a Covid-19, podendo adoecer.

As pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina Coronavac devem comparecer neste sábado (26) no drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes, ou nos pontos fixos de imunização nos postos de saúde dos bairros Pedra 90 e Serra Dourada. O atendimento nos locais de vacinação acontece das 7h30 às 11h.

Precisam se vacinar com a segunda dose pessoas com 60 anos ou mais que ainda não concluíram o ciclo de imunização com as duas doses da vacina.