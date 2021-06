Segunda morte causada pela variante Delta do coronavírus é registrada no Brasil

O Brasil registrou a segunda morte causada pela variante Delta do coronavírus, identificada primeiramente na Índia. Segundo o Ministério da Saúde, a vítima é um homem de 54 anos, tripulante de um navio que está em quarentena na costa do Maranhão; a morte ocorreu no dia 24 de junho.

A primeira morte causada pela cepa foi de uma gestante de 42 anos, no dia 18, no Paraná. As investigações apontaram que ela esteve no Japão pouco tempos antes de ser diagnosticada com a covid-19.

De acordo com a pasta, até o momento, 11 casos da variante Delta foram confirmados no Brasil, sendo seis no navio que está na costa do Maranhão, um em Campos dos Goytacazes (RJ), um em Juiz de Fora (MG), dois em Apucarana (PR) e um em Goiânia (GO).

“A pasta reitera que todos os casos confirmados estão isolados e os contatos são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS) locais, conforme orientação do Guia Epidemiológico da COVID-19”, informou o Ministério da Saúde, por meio de nota.