Segurança Pública garante primeiro jogo da Copa América sem incidentes

O primeiro jogo da Copa América em Cuiabá foi realizado sem nenhum incidente e seguiu conforme o planejamento elaborado pela Câmara Temática de Grandes Eventos. Os treinos, a escolta e a segurança no entorno do estádio também não houve ocorrência policial. Os jogos foram de portões fechados, devido a Covid-19.

“Mesmo sem público, a Segurança Pública fez a sua parte, garantindo a segurança no entorno do estádio. Não houve nenhuma ocorrência policial relativa a realização do jogo, os bares no entorno da Arena Pantanal não estavam lotados e tudo seguiu conforme o esperado”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante.

Na noite de domingo (13), Bustamante acompanhou pessoalmente a estrutura de segurança montada no entorno da Arena Pantanal. Houve uma manifestação de um grupo de enfermeiros no portão de acesso a entrada das delegações, mas foi pacífico e com poucas pessoas.

Somente no dia do jogo foram empregados quase 140 servidores para a segurança pública do evento. São membros da Polícia Militar, Politec, Polícia Penal, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Além de outros 23 servidores integrantes da Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Ministério Público e Poder Judiciário, por meio do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos.

Além disso, também houve emprego do efetivo de servidores do Samu, da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá e da Guarda Municipal de Várzea Grande.

O próximo jogo na Arena Pantanal será na sexta-feira (18), entre Chile e Bolívia, às 17 horas.