Senado votará hoje uso de indústrias veterinárias em produção de vacinas

A Mesa Diretora do Senado confirmou para a tarde de hoje (22) a votação decisiva do projeto que autoriza o uso de estruturas industriais destinadas à fabricação de vacinas de uso veterinário sejam utilizadas na produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A sessão terá transmissão online e pode ser acompanhada no portal do Senado na internet à partir das 16hs (horário de Brasília)

Os senadores vão avaliar o substitutivo aprovado na semana passada pela Câmara à partir de proposta da deputada Aline Sleutjes (PSL/PR), que foi a relatora do projeto apresentado pelo senador Wellington Fagundes (PL-M).

O novo texto incluiu algumas mudanças relacionadas aos processos de produção e armazenamento. Ele também determina que a Anvisa dê prioridade à análise dos pedidos de autorização para essas empresas fabricarem o IFA (que serve de base para a produção dos imunizantes) e as vacinas contra a Covid-19.

O texto original já havia sido aprovado por unanimidade no Senado e precisará ser votado novamente devido as alterações feitas pelos deputados. Ontem o senador Wellington Fagundes falou sobre o assunto durante audiência com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

Fagundes manifestou confiança na aprovação nesta nova votação e pediu que Queiroga ajude a acelerar a sanção do projeto pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Estou certo que será referendado pela maioria dos senadores. Essa medida vai garantir a autossuficiência do Brasil na produção de vacina e conto com o empenho de Vossa Excelência para a rápida sanção”, disse Fagundes ao ministro Queiroga.

APROVAÇÃO TÉCNICA

Paralelo ao trâmite no Congresso Nacional, a proposta de utilização das indústrias veterinárias também é analisada tecnicamente por membros do Governo Federal.

Representantes dos ministérios da Saúde, da Agricultura, da Ciência e Tecnologia e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária visitaram fábricas instaladas em São Paulo e Minas gerais.

Conforme o Ministério da Saúde, as vistorias comprovaram a capacidade de produção em larga escala e também que as unidades detêm alto nível de biossegurança.

A estimativa é que, com a aprovação e sanção do projeto, estas indústrias poderão produzir o IFA e até 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em curto prazo.