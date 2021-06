Senador reage com otimismo ao adiamento de votação

O senador Wellington Fagundes (PL/MT) reagiu com bom humor e manteve o otimismo após o adiamento da votação do projeto que autoriza o uso de laboratórios e indústrias veterinárias para a fabricação de vacinas contra Covid-19 e também do IFA – ingrediente usado na produção dos imunizantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), havia pautado o projeto para a sessão de ontem (23). Mas a análise acabou não ocorrendo devido à longa discussão sobre a Medida Provisória 1.034/2021, que muda a tributação de bancos, indústria química e Zona Franca.

“Continuarei sonhando essa noite e acreditando que amanhã votaremos esse projeto para garantir a autossuficiência na produção de vacinas”, disse Wellington ao término da sessão que durou quase sete horas.

Rodrigo Pacheco concordou, afirmando que é preciso ‘sonhar a noite e trabalhar muito durante o dia’. Mas assegurou que a espera não será longa. O projeto de Fagundes voltou a ser incluído na pauta da sessão que será realizada hoje (23).

A nova votação do projeto que autoriza o uso do parque de saúde animal para a produção de vacinas humanas será necessária devido as alterações feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de autoria de Wellington Fagundes.

Na primeira análise a proposta teve a aprovação unânime dos senadores e Fagundes acredita que o placar pode se repetir.

“Tenho dito que esse é o Projeto da Vida. Depois de perdermos mais de 500 mil brasileiros precisamos encontrar uma solução e está e a grande alternativa que o Brasil tem. Em sendo aprovado e sancionado pelo presidente Bolsonaro, esse projeto ajudará o Brasil a ser autossuficiente em vacinas contra a Covid-19 até o fim do ano” destacou o senador mato-grossense.