Setores hoteleiro e de eventos comemoram reaquecimento da economia

A presidente do Sindicato das Empresas de Eventos de Mato Grosso, Alcimar Moretti, enxerga a realização de jogos da Copa América em Mato Grosso, competição marcada para ter início neste domingo (13), na Arena Pantanal, como positiva para o setor.

“São sete países da América do Sul assistindo jogos realizados em Mato Grosso, que é um destino turístico em potencial. Então, é importante que esse destino seja divulgado. Com certeza vai repercutir positivamente em 2022. Acredito que seja muito positiva a vinda da Copa América para o estado”, afirmou.

Para Luiz Carlos Nigro, presidente do Sindicato Intermunicipal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Mato Grosso (SHRBS-MT), esta é uma oportunidade de reaquecer o setor, tão prejudicado em tempos de pandemia, e movimentar a economia de toda uma cadeia produtiva.

“Faz tempo que não tínhamos um movimento tão bom no setor de hotelaria. Agradecemos ao governador Mauro Mendes e ao secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um, por trazerem a Copa América para Cuiabá. E não é só a hotelaria que ganha, empresas de aluguel de vans ganham, de turismo, taxistas, recepcionistas de eventos, vários profissionais contratados, organizadores. Vai movimentar toda uma cadeia que faz girar a economia. E claro, seguindo à risca todos os protocolos de biossegurança exigidos”, ressalta Nigro.

As seleções ficarão hospedadas no Gran Odara, Deville e Holiday Inn. Parte do staff também deve ficar no Hotel Paiaguás. “O setor hoteleiro, um dos mais prejudicados com as restrições impostas pela pandemia, será contemplado durante a competição. Serão, no máximo, 65 pessoas por delegação. Este número foi limitado pela Conmebol por conta do controle sanitário”, pontuou o secretário Beto Dois a Um.

Rígido protocolo de biossegurança

Pela primeira rodada da Copa América, fase de grupos, Colômbia e Equador se enfrentam neste domingo (13.06), às 20h (horário de Cuiabá), na Arena Pantanal. As equipes desembarcam na noite de sexta-feira (11), no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, sob um forte esquema de segurança.

Todas as partidas (serão cinco jogos na Arena Pantanal) ocorrerão sem público, por conta dos protocolos de biossegurança para conter a disseminação do coronavírus.

Todos os profissionais que trabalharão dentro da Arena Pantanal, seja na organização da Copa América ou na cobertura do evento terão que passar por testes de Covid-19 a cada 48 horas, tendo jogo ou não, até o fim dos jogos em Cuiabá.

A competição, contará ainda com membros de comissões técnicas, equipes de transmissão, jornalistas. “É importante ressaltar que tudo será realizado com um protocolo rígido de biossegurança. Delegações chegarão testadas e continuarão sendo testadas durante todo o evento esportivo. Todos os profissionais que participarão da Copa América serão testados antes de entrarem no estádio. Nos hotéis ficarão em alas separadas dos demais hóspedes e farão refeições separadas também”, explica Beto Dois a Um.

Na quinta-feira (10), uma reunião entre as forças de segurança estaduais e federais com a Conmebol foi realizada para deliberar sobre o fechamento do entorno da Arena Pantanal e dos locais de treino das seleções da Colômbia e Equador, ruas de acesso do estádio e os de treinamento, escolta do aeroporto, hotéis e nos gramados.

Da saída das aeronaves até os dois hotéis em Cuiabá que vão hospedar as delegações, não haverá contato com público. Eles já vêm todos testados de seus países de origem e realizam novo teste antes dos jogos.

No sábado (12), as seleções da Colômbia e Equador devem fazer treino de uma hora em Várzea Grande e em Cuiabá, fechados para imprensa. Dentro dos locais, apenas os jogadores, equipe técnica, segurança privada e representantes da Conmebol.

Já do lado de fora dos locais de treino, a Guarda Municipal fechará algumas vias de acesso em Várzea Grande e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) deve fazer o mesmo em Cuiabá. A PRF e a Polícia Militar estarão do lado externo. Nenhum tipo de aglomeração de pessoas será permitido.

Todos os policiais envolvidos no esquema de segurança estão vacinados contra a Covid-19 ou tiveram que passar por testes para identificar se estão ou não com vírus ativo. Todas as pessoas que acessarem o estádio também terão que ter se submetidas a testes do tipo PCR, sejam jornalistas, delegações ou policiais.

Arena Pantanal entre os melhores estádios do Brasil

Recentemente, Carlos Alves, coordenador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esteve em Cuiabá para conferir as adequações da Arena Pantanal para o Campeonato Brasileiro. A Arena renovada acabou por chamar a atenção da CBF, fazendo com que o estádio mato-grossense fosse selecionado para sediar a Copa América.

“O Governo de Mato Grosso está dando um tratamento à altura para esse estádio de Copa do Mundo, um merecido estádio. Parabéns pelas reformas realizadas. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer está de parabéns”, disse Carlos Alves, coordenador da CBF.

“Estamos muito felizes com os resultados alcançados. A Arena Pantanal está linda, pronta para receber as partidas do Brasileirão e da Copa América. Em nome do governador Mauro Mendes, da primeira-dama Virginia Mendes, e de toda a equipe da Secel, recebo com alegria o reconhecimento da CBF”, diz o secretário Beto Dois a Um.