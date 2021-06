Sispmur tem nova vitória judicial e cobra proteção aos servidores

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, vai falar hoje (23) na live do portal Agora MT sobre as medidas para proteger a categoria durante a pandemia. O sindicato tem travado uma batalha judicial com a Prefeitura e nesta semana obteve mais uma vitória, garantindo que uma servidora com comorbidades possa executar suas atividades em teletrabalho.

A servidora é portadora de três comorbidades e tomou apenas uma dose da vacina contra a Covid-19. Mesmo assim teve negado o pedido para que pudesse trabalhar em casa, como prevê os decretos em vigor e também as orientações das autoridades de Saúde.

A pedido da servidora o Sispmur recorreu à Justiça e a decisão foi proferida pelo juiz Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah.

O magistrado ordenou que a Prefeitura se abstenha de exigir o desempenho presencial das atividades da servidora e assegure sua permanência em regime de teletrabalho “sem prejuízo de seus proventos, enquanto perdurar as classificações de Níveis Moderado, Alto e Muito Alto, tendo em vista suas comorbidades e por enquadrar-se no grupo de risco ao Covid-19”.

DESOPEM

Em menos de 30 dias esta foi a segunda vitória do Sispmur contra o DESOPEM, departamento que faz as perícias médicas para avaliar a condição dos servidores.

“A situação do DESOPEM é um exemplo claro de imposição e falta de critérios. Não vamos permitir que as coisas aconteçam dessa forma. O servidor tem quem o representa, não ficaremos calados”, disse a presidente do Sispmur.

A sindicalista afirma ainda que sempre esteve aberta ao diálogo, mas que recorrerá ao Judiciário todas as vezes que o poder público insistir em cometer atos falhos.

Na live de hoje Geane deve falar também sobre a situação dos servidores terceirizados e da proposta apresentada na Câmara Municipal para obrigar que as prestadoras de serviço da Prefeitura cumpram os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A live começa às 17 horas e pode ser acompanhada na página do portal Agora MT no Facebook. No mesmo local é possível interagir com a presidente do Sindicato encaminhando perguntas e sugestões.