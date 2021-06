O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso (Sindjor/MT), Itamar Perenha, 72, disse que continuará lutando pela inclusão da categoria no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. O pedido foi negado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MT) na última sexta-feira.

Além de manter a reivindicação junto à própria CIB-MT, o sindicato pretende dar sequências às negociações com as prefeituras que, a exemplo do que já fez Cuiabá, também podem autorizar a inclusão.

“A decisão da CIB-MT não é vinculativa, os prefeitos podem tomar medidas apropriadas para conter ou evitar proliferação da doença. Já estávamos conversando com vários gestores e vamos reforçar os argumentos técnicos, científicos e legais para assegurar a vacinação prioritária dos profissionais de imprensa”, disse Perenha ao portal Agora MT.

O sindicalista explica que a atividade da imprensa foi considerada essencial pelos governos Federal e Estadual e exige dos profissionais uma exposição contínua. Ele lembra que os jornalistas não pararam durante a pandemia e circulam por diversas áreas de contágio – do comércio, até as unidades de saúde e cemitérios onde são sepultadas as vítimas da Covid-19.

“Isso aumenta os riscos de contaminação, mas também transforma o jornalista numa espécie de superdisseminador do vírus. Quando um jornalista é vacinado essa capacidade de retransmitir o vírus diminui e isso, por si, já justificaria a vacinação. Não se trata de privilégio”, afirma.

DECISÃO POLÍTICA

o presidente do Sindjor-MT considera que a recusa da CIB-MT em incluir jornalistas teve motivação política. Ele disse estranhar o fato da reunião ter sido fechada ao público e de não ser permitida a participação de representantes do Sindicato.

Conforme Itamar Perenha, desde janeiro deste ano o sindicato tenta convencer o Governo do Estado a imunizar os profissionais. “Não tivemos respostas. Houve apenas um informe não oficial da Casa Civil dizendo que a vacinação da categoria estaria condicionada ao recebimento da vacina russa SputinikV”.

Para o sindicalista é necessário que o Governo esclareça o motivo da recusa e evite politizar as ações envolvendo o enfrentamento à pandemia.

“Ainda que MT tenha no geral um comportamento mais lúcido, parece neste momento caminhar na mesma direção de alinhamento ideológico com o Palácio do Planalto. O que é uma questão técnica se transformou numa questão política. Não vamos nos curvar a uma decisão que consideramos injusta”.