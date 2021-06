Sine-MT disponibiliza quase 2 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), inicia a semana com 1.961 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas nas 28 unidades do Sine instaladas em Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande, para o público em geral, são 98 oportunidades de emprego para as áreas de: auxiliar de linha de produção, operador de caixa, mecânico, técnico de alimentos, estoquista, carpinteiro e manicure. Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) estão disponíveis 19 vagas para auxiliar de linha de produção, lavador de ônibus, manobrador, operador de caixa, recepcionista atendente e repositor de mercadorias.

Em Sapezal (a 560 km da capital) são 493 vagas nas áreas de auxiliar de serviço de copa, assistente administrativo, operador de caldeira, borracheiro, entre outros. Somente para operador de máquina agrícola estão disponíveis 160 vagas e para auxiliar de linha de produção são 120 vagas.

Foram disponibilizadas no município de Sinop (a 477 km da capital) 303 vagas, dentre elas assistente social, cuidador de idosos, garçom, frentista, operador de empilhadeira, pedreiro, padeiro e pizzaiolo.

Outro município em destaque é Lucas do Rio Verde (a 332 km da capital) com 209 vagas de emprego nas áreas de Vendedor de consórcio, soldador, promotor de vendas, carpinteiro, biomédico, instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas, lavador de veículos e esteticista.

Já no município de Primavera do Leste (a 235 km da capital), são 146 oportunidades disponíveis nas áreas de Classificador de grãos, Gerente de vendas, instalador hidráulico, telefonista, serralheiro, Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento, Empregado doméstico nos serviços gerais, entre outros.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, orientação para emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente. Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.