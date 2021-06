SMS divulga cronograma da vacinação contra covid-19 para a próxima semana

A próxima semana será dedicada à aplicação da primeira dose da AstraZeneca para o público em geral que esteja na faixa etária dos 51 aos 47 anos, sem comorbidades. A fim de evitar transtornos e aglomerações, para aqueles que forem se vacinar a pé ou de bicicleta, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reserva o período matutino – das 8h às 11 horas – para as mulheres – e o vespertino – das 13h às 16h30 – para os homens.

Já para quem optar pelo sistema drive thru, a imunização ocorre das 8h às 16h30, sem interrupção no horário do almoço. “No carro, a aplicação da vacina acontece, naturalmente, sem aglomeração. Então, para as pessoas que forem tomar a dose dessa forma, não precisamos dividir os turnos entre os gêneros e, assim, tanto homens, quanto mulheres podem escolher o horário que mais lhe convier”, explica a coordenadora da equipe de imunização da SMS, Cibely Carvalho.

Estarão ofertando o imunizante para esse grupo os ESFs André Maggi, Dom Osório, Morumbi, Padre Miguel, Paineiras, Pedra 90, Serra Dourada e, ainda o Centro de Saúde Cohab. O drive thru será realizado no Estádio Luthero Lopes.

Conforme o planejamento da Saúde, cada dia da semana é reservado para uma idade. Dessa forma, na segunda-feira (14), o público-alvo são os que possuem mais de 51 anos e na terça-feira (15) os que têm idade superior a 50. A quarta-feira (16) foi separada aos que já ultrapassaram 49 anos. A quinta-feira (17) será destinada a pessoas que têm acima de 48 anos e a sexta-feira (18) será o dia dos que superaram os 47.

Indivíduos com comorbidades ou deficiência permanente que tenham mais de 18 anos continuam incluídos no cronograma de vacinação. Para tomar a injeção, devem ir a um desses locais em que a vacina está sendo ofertada, entre segunda e sexta-feira.

Também os profissionais da educação que atuam no Ensino Básico vão receber a AstraZeneca. Aqueles que pertencem a essa categoria devem se dirigir à Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), onde a dose será aplicada pelo drive thru, nos trabalhadores que comparecerem de carro, ou em um ponto fixo, nos que estiverem de bicicleta ou a pé. De segunda a quarta-feira, será a vez dos que possuem mais de 45 anos e, nas quinta e sexta, serão contemplados aqueles que estão acima dos 40, sempre das 8h às 16 horas (drive thru e ponto fixo).

Acamados com mais de 80 anos que já tiveram a primeira aplicação da AstraZeneca, vão poder tomar a dose de reforço na semana que vem. “Para combinar o dia da vacinação, basta um familiar se dirigir à unidade de saúde mais próxima ou, então, fazer o agendamento com o agente comunitário da sua região”, orienta Cibely.

Diferentemente da população anterior, gestantes e puérberas acima de 18 anos vão ser protegidas com a primeira dose do imunizante da Pfizer, que vai estar disponível de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 16 horas, no Centro Cultural José Sobrinho.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que será exigido da pessoa que for vacinar um comprovante de residência no seu nome ou terá que apresentar o título de eleitor, além de um documento com foto.