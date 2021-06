Superintendente do DNIT vai falar sobre obras em Mato Grosso

Superintendente Regional do DNIT no estado de Mato Grosso, Antonio Gabriel Oliveira dos Santos, participará hoje (21) da live do portal Agora MT. Ele vai falar sobre as obras em execução ou planejadas para Mato Grosso e também sobre a atuação do órgão, que completou 20 anos de existência recentemente. A live começa as 17 horas na página do portal Agora MT, no Facebook.

Um dos destaques da live será a obra de pavimentação na BR-163/364/MT, no trecho localizado no Distrito Industrial de Cuiabá. Os serviços de duplicação da rodovia federal entraram em sua reta final. A Autarquia construiu, nos últimos anos, 42 quilômetros de pavimento em concreto, no lote 3, entre a Serra de São Vicente e o viaduto existente no entroncamento com a Rodovia dos Imigrantes (BR-070/MT), restando apenas 1 quilômetro, com previsão de ser concluído ainda em 2021.

A obra de duplicação executada pelo DNIT é importante para melhorar o trânsito de veículos, bem como aumentar o conforto e a segurança aos usuários. Com 95% dos serviços executados, o empreendimento vai revolucionar a entrada da capital de Mato Grosso.

Estão sendo construídos quatro viadutos modernos e vias marginais que irão separar o trânsito dos veículos leves, que seguem para os bairros, do tráfego de caminhões pesados, responsáveis por escoar a produção do agronegócio.

A duplicação também vai reduzir o tempo de viagem, agilizar o transporte de mercadorias e potencializar a economia regional que tem na BR-163/364/MT a sua principal rota de escoamento da produção agrícola de Mato Grosso.

Na atualidade, o estado é o maior produtor de soja, de milho e de algodão do Brasil. O trecho é utilizado para o transporte de grãos que seguem rumo aos portos de Santos (SP), de onde as cargas são embarcadas para o mercado internacional.

Ao todo, as obras do DNIT são realizadas em uma extensão de 174 quilômetros e estão divididas em três lotes que contam com obras de duplicação e de restauração completa.

ROTAS ALTERNATIVAS

A Autarquia orienta os motoristas para que redobrem a atenção no trecho em obras. Recentemente o trânsito na região do Distrito sofreu alterações em virtude da continuidade da obra de duplicação.

O DNIT já sinalizou todas as rotas alternativas com placas orientando os condutores ao longo dos novos trajetos. A Autarquia orienta para que trafeguem dentro do limite de velocidade permitido e fiquem em alerta para as novas placas de sinalização rodoviária.