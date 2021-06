Suspeitos de assalto estavam com fuzil e R$ 20 mil em dinheiro

Presos na manhã desta quarta-feira (23), os dois suspeitos de participação no assalto a duas cooperativas de crédito no Nortão do Estado, estavam com R$ 20 mil em dinheiro e um fuzil.30, que teria sido usado no dia do crime.

Segundo a polícia, esse fuzil aparece em posse dos suspeitos nas imagens dos circuitos de segurança das agências bancárias.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, na cidade de Nova Monte Verde.

Na ocasião, os supostos criminosos negociavam a compra de um veículo, mas não efetivaram a aquisição.

A dupla também estava com outros itens utilizados na prática dos roubos, como roupas camufladas, arma de fogo e munições.

Após a tentativa frustrada da compra do veículo, um dos suspeitos foi abordado em via pública e o segundo em uma residência nas proximidades da revendedora.

Na abordagem, foi encontrada uma quantia em dinheiro em poder dos suspeitos e chaves de um quarto de hotel, onde eles estavam hospedados.

Em buscas na residência foram apreendidas mais notas de diversos valores em sacolas, o fuzil, que estava camuflado em meio a lixo e carregadores.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Nova Monte Verde, onde serão interrogados pelo delegado Antenor Pimentel Marcondes e autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.