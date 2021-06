Suspeitos são presos enquanto tentavam comprar carro

Dois homens suspeitos de participação no assalto a duas cooperativas de crédito no Nortão do Estado, foram presos na manhã desta quarta-feira (23), em Nova Monte Verde.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, no momento em que a dupla tentava negociar a compra de um carro.

A polícia acredita que, após a compra, eles iriam tentar continuar a fuga.

O assalto ocorreu no início do mês, na cidade de Nova Bandeirantes, quando um bando – fortemente armado – invadiu as duas cooperativas, simultaneamente.

Eles fugiram levando dinheiro, cujo montante não foi revelado, e alguns reféns, que acabaram sendo libertados posteriormente.

As buscas continuam na região de Nova Bandeirantes e mais de 120 policiais participam da procura.

Até o momento, seis suspeitos de integrar o grupo criminoso morreram após confronto com policiais.