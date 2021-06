Taxistas são atendidos em projeto ‘Transportando Saúde nas Cidades’

Taxistas e moradores da região foram contemplados nesta terça-feira (15) com vários atendimentos gratuitos de saúde no Sindicato dos Taxistas, no Jardim Luz D’yara, em Rondonópolis. A ação faz parte do Projeto ‘Transportando Saúde nas Cidades’ realizado pelo Sest Senat em parceria com a prefeitura municipal.

De acordo com umas das coordenadoras do Serviço, Neila Gottardi, o projeto acontece em 150 cidades no Brasil todo e já vem sendo realizado em Rondonópolis há alguns anos. O objetivo é trazer qualidade de vida e alguns atendimentos de saúde e vacinas aos trabalhadores do transporte.

Danilo Rocha é motorista e ressaltou a importância desse atendimento, principalmente neste momento em que os trabalhadores estão deixando de lado alguns exames rotineiros, por conta da pandemia.

Além dos atendimentos e testes rápidos, estão sendo disponibilizadas vacinas de hepatite B, H1N1, febre amarela e antitetânica.