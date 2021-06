Tesouro começa a vacinar pessoas sem comorbidades

Começa na segunda-feira (28) a vacinação contra Covid-19 da população geral sem comorbidades no município seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, a imunização começará pelas pessoas de 59 anos, e seguindo o cronograma a expectativa é encerrar a semana vacinando as pessoas de 55 anos.

“Nós estamos avançando com a vacinação no nosso município, estamos concluindo a aplicação da primeira dose nos grupos prioritários seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Imunização, e agora daremos início a população geral. E nas próximas semanas vamos avançar ainda mais na imunização, e assim, em breve toda nossa população estará vacinada, ” relatou a Secretária Municipal de Saúde, Paula Marques.

O cronograma para vacinação da população geral está da seguinte maneira.

– Segunda-feira, dia 28 de junho serão imunizados os que têm 59 anos;

– Terça-feira (29), os de 58 anos;

-Quarta-feira (30), os que têm 57 anos;

-Quinta-feira (01), pessoas de 56 anos.

-Sexta-feira (02), os de 55 anos.

Assim que novas doses forem chegando ao município, o calendário com as idades inferiores será divulgado.