Thiago Silva participa de inauguração e pede investimentos em delegacias

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) pediu hoje (08) que o Governo do Estado invista mais na estrutura visando combater a violência contra a mulher em Mato Grosso. A declaração foi feita durante a inauguração da nova Delegacia Especializada da Mulher em Cuiabá. O deputado representou a Assembleia Legislativa no evento, que teve as participações do governador Mauro Mendes, Secretário Estadual de segurança Alexandre Bustamente, Delegado Geral da Polícia Civil Mario Demerval e representantes do Poder Judiciário.

A Delegacia vai trabalhar de forma conjunta com a Delegacia da Mulher 24h do bairro Planalto, prestando atendimento às mulheres na realização do inquérito investigativo das denúncias de feminicídio recebidas pela Polícia.

Thiago Silva lembrou que a luta pela proteção das mulheres é antiga e que sua primeira lei sancionada tratava exatamente da implantação da Delegacia da Mulher 24h.

“Hoje é um dia importante para a estruturação das unidades de atendimento às mulheres vítimas de feminicídio. Sou o autor da lei 11.061/2019 que cria as delegacias 24h no Estado e queremos ampliar este serviço para as demais cidades de Mato Grosso. Parabenizo o Governo por investir na estruturação de novas delegacias que visam ampliar e humanizar o atendimento”, disse.

A Delegada da unidade Jorsilete Magalhães destacou durante o evento os vintes anos de trabalho prestado em prol da defesa das mulheres e agradeceu o Governo e Assembleia por priorizarem melhorias nas unidades de atendimento à mulher.

O Governador Mauro Mendes disse durante a inauguração que é uma grande satisfação fazer entregas que possam garantir a segurança das mulheres vítimas de feminicídio. Mauro destacou que o Estado está com as contas em dia e disse que o Governo está investindo em novos hospitais, escolas e também nas unidades de segurança pública.