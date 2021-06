Thiago Silva quer derrubada do veto sobre vacinação de profissionais da educação

O deputado estadual Thiago Silva (MDB), autor da Emenda 4 do projeto 21/2021 vetada pelo Governo que garante a vacinação dos profissionais da educação para a retomada das aulas presenciais, defende que os 23 deputados possam derrubar o veto na sessão desta quarta-feira (30).

De acordo com Thiago Silva, por mais que professores já estão sendo vacinados, é preciso garantir esse mesmo direito para mais profissionais como inspetores de pátio, merendeiras e demais servidores de áreas administrativas das escolas de Mato Grosso, com objetivo de garantir imunização de toda a comunidade escolar.

“Defendo junto aos demais deputados que a Assembleia derrube o veto do Governo que trata da vacinação para os profissionais da educação. Precisamos garantir todas as condições de biossegurança para a retomada segura das aulas no segundo semestre e isso envolve a imunização de todos os profissionais da educação”, disse o deputado Thiago.

“Acredito ser de grande valia a derrubada deste veto que irá possibilitar a vacinação de todos os profissionais da educação e acreditamos que a Assembleia terá este compromisso com os servidores”, disse o servidor escolar Lucas Santos.

Thiago Silva defende que, assim como foram vacinados todos os servidores da segurança pública, o mesmo deve ocorrer para os profissionais da educação estadual. Segundo informações da Seduc, as aulas presenciais deverão retornar em Mato Grosso no mês de agosto e o tempo para vacinação dos profissionais é curto.