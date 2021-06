Tite anuncia convocados para a Copa América que será disputada no Brasil

O técnico Tite anunciou nesta quarta-feira (9) os convocados para a Copa América, que será disputada no Brasil após muita polêmica envolvendo jogadores, comissão técnica, CBF e Conmebol. A seleção brasileira faz sua estreia em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 13 de junho, às 18h, contra a seleção da Venezuela.

Depois da entrevista de Casemiro, na última sexta-feira (4), existia a expectativa até de que o Brasil usasse um time alternativo na Copa América, já que os jogadores brasileiros pareciam não estar dispostos a disputar um torneio em meio a condições tão adversas, com crise política na CBF e as mais de 477 mil vítimas da covid-19 no país. Não foi o caso.

Depois do jogo de terça-feira (8), contra o Paraguai, vencido pelo Brasil por 2 a 0, os jogadores do Brasil finalmente soltaram o tão comentado “manifesto”, que confirmou a presença dos atletas na Copa América, apesar da insatisfação.

O técnico Tite optou por manter a base que venceu Equador e Paraguai, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa 2022. Dos jogadores que atuam no Brasil, destaque para Gabigol, Everton Ribeiro e Weverton. O camisa 9 do Flamengo atuou durante boa parte do jogo contra os equatorianos, na última sexta-feira (4), e ganha continuidade na seleção agora na Copa América.

Veja a lista completa

Goleiros

Ederson (Manchester City – Inglaterra)

Alisson (Liverpool – Inglaterra)

Weverton (Palmeiras – Brasil)

Defensores

Thiago Silva (Chelsea – Inglaterra)

Marquinhos (PSG – França)

Émerson (Barcelona)

Éder Militão (Real Madrid – Espanha)

Felipe (Atlético de Madrid)

Danilo (Juventus – Itália)

Alex Sandro (Juventus – Itália)

Renan Lodi (Atlético de Madrid – Espanha)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid – Espanha)

Douglas Luiz (Aston Villa – Inglaterra)

Fabinho (Liverpool – Inglaterra)

Everton Ribeiro (Flamengo – Brasil)

Fred (Manchester United – Inglaterra)

Lucas Paquetá (Lyon – França)

Atacantes

Neymar Jr (PSG – França)

Vinícius Jr (Real Madrid – Espanha)

Everton (Benfica – Portugal)

Roberto Firmino (Liverpool – Inglaterra)

Gabigol (Flamengo – Brasil)

Gabriel Jesus (Manchester City – Inglaterra)

Richarlison (Everton – Inglaterra)