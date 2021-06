Trabalhadores de bares e restaurantes vão receber cestas básicas hoje

O Sindicato dos Empregados em Bares e Restaurantes da Região Sul (Sindebares/Sul) confirmou para hoje, as 11h30, a entrega de 300 cestas básicas para profissionais que atuam em Rondonópolis. Os alimentos serão doados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT).

“Estou muito feliz. Essas cestas vão amenizar um pouco o sofrimento enfrentado por boa parte da categoria, principalmente as mulheres”, disse a presidente do Sindebares/Sul, Neth Moura.

A sindicalista explicou que as doações foram confirmadas pela primeira dama do Estado, Virgina Mendes, após solicitação formalizada por intermédio do deputado Ondaninr Bortolini (PSD), o Nininho.

O setor de bares e restaurantes foi um dos mais atingidos pelas restrições relacionadas à prevenção da pandemia de Covid-19. Além de ter o horário de funcionamento reduzido, as atividades chegaram a ser suspensas várias vezes para evitar o risco de contaminações.

“Várias empresas fecharam e centenas de profissionais ficaram desempregados. Estamos vivendo a maior crise já vista no setor e toda a ajuda é bem vinda”, disse Neth Moura.

A entrega das cestas será realizada na sede do Sindebares/ Sul, localizado na Av. Bandeirantes, nº 1.449, próximo ao Chuveirão das Tintas, a partir das 11h30.