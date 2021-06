Tráfego na ponte sobre o Rio Vermelho funcionará em mão dupla a partir de sábado

O tráfego na ponte sobre o rio Vermelho, em Rondonópolis, no km 202 da BR-364/163, volta a funcionar em mão dupla a partir de sábado (12), às 10h. A medida é adotada por tempo indeterminado e faz parte das ações de recuperação da estrutura pela Concessionária Rota do Oeste.

Com a alteração, a pista sul (sentido Mato Grosso do Sul) será totalmente interditada e o tráfego da via contrária (norte) passa a funcionar em mão dupla neste trecho. O local está sinalizado e a Concessionária recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade e sigam as orientações existentes na região.

A interdição de uma pista e a alteração no fluxo de veículos fazem parte dos procedimentos de segurança viária e estrutural. O projeto para recuperação total da ponte está finalizado e a Rota do Oeste atua na contratação de empresa especializada para realização do serviço.

No segundo semestre de 2020, além dos cuidados de rotina de sinalização e pavimentação, as fundações da ponte passaram por recuperação estrutural. Com base em uma análise aprofundada de toda a estrutura, o setor de engenharia atuou na elaboração de um projeto que atenda às particularidades da ponte que possui cerca de 70 anos de construção.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a ponte sobre o Rio Vermelho foi construída em 1953 em substituição a ponte de madeira que foi levada por uma enchente. Esta é uma das pontes mais antigas do trecho sob concessão da BR-163.