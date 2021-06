Três integrantes de associação criminosa especializada em roubos são presos

Três pessoas envolvidas em um grave roubo a residência em que as vítimas foram feitas reféns em Tangará da Serra (MT) tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, na segunda-feira (15).

Os suspeitos fazem parte de uma associação criminosa especializada, com a participação identificada em, pelo menos, três roubos ocorridos recentemente no município.

O crime de grande repercussão ocorreu no dia 19 de março, quando os suspeitos em posse de uma pistola e um revólver invadiram uma residência e anunciaram o assalto. As vítimas foram rendidas e colocadas sob a mira das armas, enquanto os outros suspeitos subtraíam os pertences da casa.

O roubo ocorreu por volta das 21 horas e as vítimas foram levadas para uma região de mata, onde foram mantidas amarradas em poder dos criminosos até 04 horas do dia seguinte. No roubo, foram subtraídos uma caminhonete S-10, um veículo Onix, além de diversos objetos, como televisão notebook, relógios e outros itens.

Assim que foi acionada do roubo, a equipe da Delegacia de Tangará da Serra iniciou as diligências que resultaram na identificação do grupo criminoso envolvido no roubo. Segundo as investigações, os suspeitos estão envolvidos em diversos crimes de roubos com refém ocorridos na cidade, sendo identificada a participação dos envolvidos em, pelo menos, três assaltos a mão armada.

Com base nos levantamentos, o delegado Edmar Faria Filho representou pelos mandados de prisão preventiva dos suspeitos que foram expedidos pela Justiça. As ordens judiciais foram cumpridas pelos investigadores da Delegacia de Tangará da Serra na segunda-feira (15).

Após terem os mandados cumpridos, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Tangará da Serra para as providências cabíveis e posteriormente colocados à disposição da Justiça.