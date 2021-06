Trio é preso com porções de entorpecentes e dinheiro

Três pessoas foram presas pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos (DERF) e repressão ao crime de Tráfico de Rondonópolis (MT) nesta terça-feira (29). Eles devem responder por tráfico de drogas.

A primeira prisão ocorreu no bairro Jardim Assunção durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo juízo da 5º Vara Criminal de Rondonópolis.

Na residência foram apreendidos 11 porções de maconha, 7 porções de cocaína, R$ 1.200 em dinheiro e objetos destinados ao embalo de drogas. Um indivíduo de 23 anos foi preso.

Em outra ação, uma dupla foi presa no bairro Pedra 90 no momento em que vendia drogas para um usuário, sendo apreendido 23 pedras de pasta base de cocaína.

A mesma dupla já vinha sendo monitorada desde o mês de maio de 2021, sendo que no dia 27.05.2021 já haviam sido abordados por investigadores na via pública em um veículo FORD FOCUS SEDAM, oportunidade em que teriam dispensado a droga na via pública antes da abordagem policial, sendo apreendido grande quantidade de dinheiro naquela oportunidade.

Em continuidade das investigações, os indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ressaltando-se que ambos já possuem passagens por tráfico e um deles faz uso de tornozeleira eletrônica.