Unemat promove hoje aula online de Economia Política com Elias Jabbour

O curso de direito da Unemat/Rondonópolis, vinculado ao campus de Alto Araguaia, promove hoje (21), às 19h, Aula Aberta online com tema Economia Política. O debate terá como foco central a economia chinesa e sua relação com Mato Grosso. A aula é para toda a comunidade acadêmica ou não.

O palestrante da noite será Elias Jabbour, professor do programa de pós-graduação em ciências econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGCE-FCE-UERJ). Autor dos livros “China Hoje: Projeto Nacional, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado” (Anita Garibaldi/EDUEPB, 2012) e e “China: Socialismo e Desenvolvimento – Sete Décadas Depois (segunda edição revista e ampliada, Anita Garibaldi, 2020).

No painel de discussões participarão o professor doutor da UFR, Sergio Negri e o idealizador da Aula Aberta, professor Maurício Munhoz (ganhador do Prêmio Celso Furtado de Economia) – UNEMAT e diretor do Instituto da Fecomércio-MT.

O Coordenador do Curso de direito da Unemat, professor Éverton Neves, explica que tal atividade faz parte do planejamento do curso para democratizar o debate acadêmico.

“Nosso objetivo é sempre promover a aproximação da sociedade em temas importantes e que provoquem reflexões, como é o caso da Aula Aberta. A pandemia demonstra a necessidade mais do que explícita de entender sobre a globalização e os projetos de legitimidades de governos, em outros países, e como isto impacta nosso Brasil e Mato Grosso. Será um debate para todos os públicos e muito didático”.

A Aula Aberta será transmitida ao vivo pelo canal Gedifi/Unemat no Youtube.