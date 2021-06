Vacinação contra a Covid-19 segue durante o feriado em Rondonópolis

A vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis não irá parar durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (03). Também serão realizadas consultas médicas e teste para a Covid nas unidades Sentinelas do Parque das Rosas e Margaridas no horário das 7h as 13h e a Policlínica do Itamaraty das 7h as 19h.

Serão vacinadas com a primeira dose pessoas acima de 58 anos sem comorbidades e maiores de 18 com comorbidades e deficiência permanente. O atendimento será das 8h às 16h30, sem intervalo do almoço. Pela manhã, serão vacinadas as mulheres e a tarde os homens.

Há opção do sistema de drive-thru no Estádio Municipal Luthero Lopes e também nas unidades de Estratégia Saúde da Família do Serra Dourada e do Pedra 90.

Durante a sexta-feira (4), a imunização ocorre normalmente nos pontos ESF Paineiras, ESF Pedra 90, ESF Padre Miguel, ESF Morumbi, ESF André Maggi, ESF Serra Dourada, ESF Dom Osório e Centro de Saúde Cohab Velha. Além desses locais, haverá drive na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e no Estádio.