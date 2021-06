Valor da produção agropecuária de Mato Grosso supera ano de 2020

Em menos de um semestre, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de Mato Grosso, chegou a R$ 191 bilhões, conforme dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O montante é superior ao obtido em todo o ano passado, que encerrou com R$ 149 bi.

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano, mês a mês e corresponde ao faturamento bruto dos produtos do setor.

O desempenho mato-grossense perpetua o estado na primeira posição em nível nacional, com 17,2% do VBP total. Em segundo lugar está o Paraná, com 13,2%, seguido por São Paulo (11,2%), Rio Grande do Sul (10,8%) e Minas Gerais (10%).

Avanço que de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, demonstra a expertise do estado quanto à agropecuária.

“Temos crescido muito em produção ano a ano, o que corrobora a posição que temos no ranking brasileiro. Mato Grosso tem evoluído tecnologicamente e isso se reflete nos números do VBP”, destaca Miranda.

Nos últimos dez anos, Mato Grosso apresentou um crescimento no Valor Bruto da Produção na ordem de 75%; a soja e o milho produzidos no estado obtiveram, entretanto, um incremento mais expressivo para o mesmo período: o VBP da soja avançou cerca de 155% e o do milho aproximadamente 312%, conforme dados são do Observatório do Desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT).

A estimativa do Mapa é fechar este ano com VBP de R$ 1,11 trilhão. O resultado recorde é 11,8% superior ao ano de 2020, que foi de R$ 993,9 bilhões. Os cálculos foram realizados em maio.

Já o valor VBP das lavouras tem expectativa de chegar a R$ 765.4 milhões em 2021, com crescimento de 15,8% em relação a 2020 (R$ 660.8 bilhões). Juntos, as lavouras e pecuária obtiveram em 2021 o valor mais elevado em 32 anos.

Produto de exportação

A soja, um dos principais produtos de exportação brasileiro, deve ter VBP das lavouras calculado em R$ 765.4 milhões em 2021, com crescimento de 15,8% em relação a 2020.

De acordo com levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no mês de maio deste ano, Mato Grosso, o maior produtor brasileiro de soja, teve produção de 35,947 milhões de toneladas, com 10,294 milhões de hectares de área plantada e produtividade de 3.492 kg/ha.

Já o segundo colocado em produção da oleoginosa, o Paraná, com volume bem inferior a Mato Grosso, alcançou a produção de 19,872 milhões de toneladas, com área plantada de 5,618 milhões de hectares e produtividade de 3.537 kg/ha.