Veja cinco filmes com forte protagonismo feminino

A indústria cinematográfica vem quebrando preconceitos que ela mesma ajudou a construir sobre os estereótipos do universo feminino. Por muito tempo, os papéis principais de filmes eram destinados exclusivamente aos homens e a trama do longa seguia o mesmo sentido, de focar em um personagem masculino e ter uma mulher no personagem de apoio. Felizmente, esta realidade já não é mais assim.

Elencamos, abaixo, cinco filmes que apresentam um forte protagonismo de mulheres, eles são uma prova de que o cinema vem abrindo cada vez mais espaços representativos.

OITO MULHERES E UM SEGREDO

Debbie Ocean (Sandra Bullock) é liberada da prisão após cinco anos e já planeja um novo golpe milionário. Ela busca sua antiga parceira Lou (Cate Blanchett). Juntas, as duas começam a formar uma equipe de golpistas. Bola Nove (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter) e Tammy (Sarah Paulson) se unem à dupla a fim de roubar um colar de diamantes avaliado em extraordinários US$ 150 milhões.

QUE HORAS ELA VOLTA? (UM DOS FILMES QUE SE DESTACAM NO CINEMA NACIONAL)

Um clássico nacional, com Regina Casé interpretando a pernambucana Val, que se mudou para São Paulo em busca de trabalho para dar melhores condições de vida para a filha, Jéssica (Camila Márdila). Já adulta e com o intuito de prestar vestibular, a moça vai morar com a mãe na cidade e isso complica a relações na casa dos patrões de Val.

COMER, REZAR E AMAR

Depois de entender que sempre teve problemas em seus relacionamentos amorosos, Elizabeth (Julia Roberts) largou tudo, marido, trabalho, amigos, para viver novas experiências durante um ano. Em uma viagem principalmente de autoconhecimento, ela vai para a Índia, Itália e Bali.

A VIDA E HISTÓRIA DE MADAM C.J. WALKER

Um filme inspirador. Madam C.J. Walker (Octavia Spencer) é uma ativista social e se tornou a primeira mulher milionária dos Estados Unidos. Ela construiu sua fortuna por meio de uma linha de cosméticos e produtos capilares desenvolvidos para mulheres negras.

OLGA

Mais um lindo filme nacional que narra, de forma fiel, a história de Olga Benário (Camila Morgado), militante alemã que se apaixonou pelo líder comunista brasileiro Luís Carlos Prestes (Caco Ciocler). A obra foi inspirada na biografia escrita por Fernando Morais.