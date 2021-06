Veja como manter seus cabelos hidratados no inverno

A estação mais fria do ano chegou e, com ela, devemos redobrar a atenção com a beleza, uma vez que a pele e o cabelo sempre ficam mais ressecados e frágeis no inverno. Isso acontece porque, nos dias mais frios, há menor produção de glândulas sebáceas, assim, os cabelos tendem a ressecar com mais facilidade.

No inverno, quando a umidade está mais baixa, seu cabelo pode ficar também mais seco. Na maioria das vezes, deixamos o cabelo secar naturalmente no verão, mas, durante o inverno, é muito comum apelarmos para o secador, já que o ar quente que sai dele é tão reconfortante!

A falta de cuidados, nesta época, vai refletir no seu cabelo nos próximos meses e, com certeza, você vai demorar muito para recuperá-los. A hidratação (e alguns outros cuidados) são essenciais para manter a beleza dos fios em épocas de baixa temperatura.

Apesar de tudo isso, hoje, nós falaremos como você pode proteger o seu cabelo, fazendo com que o frio seja mais tolerável ou, até mesmo, que você passe a gostar mais do temível inverno.

1. CUIDADO COM A TEMPERATURA DA ÁGUA NA HORA DO BANHO

Existem outros fatores que colaboram para o ressecamento dos fios e os outros sintomas desagradáveis. Um dos principais fatores é a temperatura da água na hora do banho. No frio, tomar um banho bem quente é excelente. A sensação de conforto e relaxamento são maravilhosas, mas saiba que podem haver prejuízos para seu cabelo e até mesmo para sua pele.

De maneira simplificada, a água “pelando” ajuda a remover a oleosidade natural dos fios, fazendo com que o couro cabeludo tenha que produzir mais óleo. O resultado final é o cabelo com aspecto opaco e áspero.

A solução mais simples para este problema é o banho em uma temperatura morna ou até mesmo fria para eliminar completamente os riscos. Outra medida é utilizar uma touca de banho para os momentos em que a água quente for indispensável.

Lembre-se de que os efeitos do ressecamento podem acontecer logo após a primeira lavagem ou de maneira gradativa. Normalmente, durante a primeira semana do inverno — e após vários banhos com alta temperatura — já é possível perceber os efeitos nos fios e no couro cabeludo, em casos extremos, a queda de cabelo pode acontecer.

2. HIDRATE SEU CABELO COM MAIS FREQUÊNCIA

Durante o inverno, nós lavamos nossos cabelos com água mais quente do que o normal e usamos o secador com mais frequência, não existe outra solução a não ser a hidratação mais frequente.

O segredo nesta etapa é não exagerar, uma vez que repetidas hidratações podem causar o efeito contrário ao esperado e, até mesmo, potencializar o ressecamento e os fios quebradiços. Se você faz somente uma hidratação semanal, o ideal é dobrar para duas.

É importante colocar alguns dias de “descanso” entre essas hidratações para se assegurar que os fios não sofrerão com excesso de cosméticos.

3. UTILIZE ÓLEOS FINALIZADORES

A utilização dos óleos finalizadores ajuda a dar brilho e a tratar fios ressecados, com aspecto opaco, pouco movimento e até mesmo quebradiços. A função desses óleos é nutrir os cabelos e criar uma espécie de “película protetora” que protege contra agentes externos, como poeira, poluição, sujeira e até a temperatura, que é o nosso foco principal aqui.

Utilizar um óleo uma ou duas vezes na semana também pode trazer bons resultados. Entretanto, não se esqueça de escolher o produto correto para seus cabelos e de também avaliar os efeitos de acordo com sua hidratação. Em algumas situações, os óleos finalizadores podem ser utilizados em conjunto de outros tratamentos essenciais para o couro cabeludo.

4. UTILIZE UM SHAMPOO HIDRATANTE E UM PROTETOR TÉRMICO

Para simplificar ainda mais sua vida, você pode ainda optar pela utilização de um shampoo hidratante no momento dos banhos quentes. Não se esqueça que ao utilizar esta opção suas hidratações semanais devem diminuir.

Apesar de muitas vezes não causar os melhores resultados, um shampoo hidratante pode ser uma boa “ferramenta” nesses momentos em que uma leve hidratação é necessária. Outra dica bem interessante é a utilização de protetores térmicos para quem está abusando do secador.

Para simplificar, no inverno, mantenha sua hidratação até 2 vezes na semana, utilize um protetor térmico caso esteja utilizando o secador com frequência e opte por um óleo finalizador se as hidratações não estiverem causando o efeito esperado. Isso já é o suficiente para fugir dos efeitos do inverno que assustam milhares de mulheres.

5. NÃO DEIXE DE LAVAR O CABELO

Um erro que muitas pessoas cometem, especialmente em dias frios, é deixar de lavar os fios constantemente. Isso é um erro, pois fios sujos tendem a cair mais facilmente, bem como ficam menos brilhosos e saudáveis.

O ideal é periodizar de acordo com o seu tipo de cabelo: se eles forem oleosos, o recomendado é lavar todos os dias. Já se forem secos, é interessante fazer a higienização cerca de três vezes por semana e sempre lavar.

6. SEQUE BEM OS FIOS

Secar bem os fios é outra dica muito importante de como cuidar dos cabelos no inverno. Nesses dias frios, fuja da tentação de sair com as suas madeixas molhadas ou úmidas por aí, pois, quando isso ocorre em temperaturas baixas, a evaporação é menor e o couro cabeludo ficará molhado por mais tempo.

Esse tipo de situação fragiliza ainda mais os fios, deixando-os mais quebradiços e favorecendo o surgimento de problemas como caspa, seborreia e até micoses.

7. ALIMENTE-SE BEM

A alimentação também faz parte de uma boa saúde para os cabelos em qualquer estação do ano. Algumas vitaminas, por exemplo, são grandes amigas de belas madeixas, especialmente ferro e zinco, que são minerais essenciais e contribuem para um brilho perfeito e fios mais fortes.

Por fim, é essencial se lembrar de beber muita água, pois, nos dias frios, muitas pessoas se esquecem disso e vale lembrar: a hidratação do cabelo começa de dentro para fora.