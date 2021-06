Veja todos os lançamentos de julho na Netflix

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (23), todas as séries e filmes que serão lançados na plataforma em julho de 2021. A catálogo do streaming terá também novos documentários e animes.

Uma das principais novidades entre as séries será Mestres do Universo: Salvando Eternia, que estreia em 23 de julho. A história da animação dá sequência aos acontecimentos do fim do desenho original do He-Man, lançado nos anos 1980.

O destaque entre as produções nacionais fica por conta de Emicida: AmarElo. O show do rapper foi gravado no Theatro Municipal, em São Paulo.

Confira, a seguir, a relação completa de lançamentos previstos pela Netflix para julho de 2021. Títulos e datas de estreia podem sofrer alterações pela companhia sem avisos prévios.

Lançamentos da Netflix em julho de 2021

Séries na Netflix

Mestres do Universo: Salvando Eternia (23 de julho)

A guerra por Eternia recomeça e pode ser a batalha final entre He-Man e o Esqueleto. Nova série de animação do roteirista e diretor Kevin Smith.

Brincando com Fogo Brasil (21 de julho)

Outer Banks – 2ª Temporada (30 de julho)

Atypical – 4ª Temporada (9 de julho)

Young Royals – 1ª Temporada (1° de julho)

Eu Nunca… – 2ª Temporada 2 (15 de julho)

Sky Rojo – 2ª Temporada (23 de julho)

Virgin River – 3ª Temporada (9 de julho)

Van Helsing – 5ª Temporada (16 de julho)

Minha Vida Nada Ortodoxa – 1ª Temporada (14 de julho)

Glow Up – 3ª Temporada (30 de julho)

Como vender drogas online (rápido) – 3ª Temporada 3 (27 de julho)

Guerra de Vizinhos – 1ª Temporada (7 de julho)

The Snitch Cartel: Origins (28 de julho)

Sexy Beasts: Amor Desmascarado (21 de julho)

Geração 30 e Poucos (1° de julho)

Mortel – 2ª Temporada 2 (2 de julho)

Rojst (7 de julho)

Biohackers – 2ª Temporada (9 de julho)

L.A.’s Finest: Unidas Contra o Crime – 1ª e 2ª Temporada 1 (1° de julho)

Ponto Cego: 5ª Temporada (sem data específica)

Filmes na Netflix

A Última Carta de Amor (23 de julho)

Após encontrar uma série de cartas de amor da década de 60, uma jornalista decide resolver o mistério de um romance secreto. Filme de Augustine Frizzell, baseado no livro de Jojo Moyes, com Shailene Woodley, Felicity Jones, Callum Turner e Joe Alwyn.

Rua do Medo: 1994 – Parte 1 (2 de julho)

Rua do Medo: 1978 – Parte 2 (9 de julho)

Rua do Medo: 1666 – Parte 3 (16 de julho)

Dynasty Warriors (1° de julho)

O Último Mercenário (30 de julho)

Major Grom contra o Dr. Peste (7 de julho)

Kingdom: Ashin of the North (23 de julho)

APPortados (23 de julho)

Como Virei Super-Herói (9 de julho)

Céu Vermelho-Sangue (23 de julho)

A Oitava Noite (2 de julho)

Memórias de Verão (9 de julho)

Um Clássico Filme de Terror (14 de julho)

Boy erased: uma verdade anulada (22 de julho)

Um dia com Jerusa (26 de julho)

Loucas Pra Casar (8 de julho)

Gonzaga – De Pai para Filho (6 de julho)

Tô Ryca (13 de julho)

Um Suburbano Sortudo (14 de julho)

O Shaolin do Sertão (11 de julho)

O Candidato Honesto (2 de julho)

Estômago (4 de julho)

Documentários e especiais

Emicida: AmarElo – Ao Vivo (15 de julho)

O rapper brasileiro Emicida leva as rimas e batidas ecléticas do álbum “AmarElo” ao Theatro Municipal de São Paulo.

Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime (8 de julho)

Roubos Inacreditáveis (14 de julho)

Cat People (7 de julho)

Apenas CÃES – 2ª Temporada 2 (7 de julho)

Explicando – 3ª Temporada (16 de julho)

I Think You Should Leave with Tim Robinson – 2ª Temporada (6 de julho)

Filmes que Marcam Época – 2ª Temporada (23 de julho)

Marianne e Leonard: Palavras de Amor (1° de julho)

Crianças e família

O Mundo dos Centauros (30 de julho)

Caçadores de Trolls: A ascensão dos titãs (21 de julho)

Ridley Jones: A Guardiã do Museu (13 de julho)

Lições de Cidadania (4 de julho)

Mighty Express – Temporada 4 (27 de julho)

Série Jornadas Pokémon: Partes 1, 2, 3 e 4 (1° de julho)

Como Treinar o seu Dragão 3 (7 de julho)

Peppa Pig: Temporada 6 (15 de julho)

Kung Fu Panda 3 (1° de julho)

Carrossel (1° de julho)

Animes

Resident Evil: No Escuro Absoluto (8 de julho)

Transformers: War for Cybertron: O Reino (29 de julho)

Mobile Suit Gundam Hathaway (1° de julho)

BEASTARS – O Lobo Bom: 2ª Temporada (15 de julho)

Palavras que Borbulham como Refrigerante (22 de julho)