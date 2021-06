Vereador Adonias cobra de deputados construção de ciclovias em rodovias do Estado

Preocupado com a segurança dos ciclistas em Rondonópolis, o vereador Adonias Fernandes (MDB) protocolou uma indicação solicitando aos deputados estaduais Deputado Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, e Janaina Riva (MDB) para que sejam inseridas e construídas ciclovias nos projetos e execução de obras de pavimentação nas rodovias estaduais abrangentes a cidade de Rondonópolis.

A solicitação atende os trechos após a sete placas (BR-163) até o assentamento Carimã, no entroncamento da BR -163 e segue pela MT- 471 até a entrada da MT-140, da MT-382 que liga o Parque de Exposições ao Distrito de Três Pontes, além da MT-383 que liga o Parque ao Distrito Naboreiro e a continuidade da Rodovia do Peixe, trecho de 25km da MT- 471, passando pela Gleba União até chegar a BR -163.

“Estou atendendo as solicitações dos grupos de ciclistas que utilizam essas rodovias para prática esportiva de pedal longo e a bicicleta também é bastante utilizada no deslocamentos fora das áreas urbanas, como meio de transporte, o que compromete a segurança no trânsito.

Os ciclistas tem o direito de circulação nas rodovias e é obrigação do Estado proporcionar segurança para que isso ocorra”, defendeu Adonias.