Vereador cobra demarcação de ciclovia na Avenida dos Estudantes

Moradores e ciclistas que passam todos os dias pela Avenida do Estudantes procuram o vereador Adonias Fernandes (MDB) pedindo que o poder público reforce a segurança na via que é uma das mais movimentadas de Rondonópolis. Para atender ao pedido, o parlamentar protocolou na tarde desta terça-feira (16), uma indicação ao prefeito José Carlos do Pátio e a secretária de Transporte e Trânsito, Mara Gleibe, para que seja feita a demarcação da ciclovia na avenida.

Segundo o vereador, os ciclistas reclamam que os motoristas não têm respeitado o espaço e com isso tem ocorrido muita imprudência, causando um risco a vida dessas pessoas.

“Por isso solicitei que seja feita a sinalização adequada com pintura na linha de bordo e demarcação limitada, na ciclovia localizada na Avenida dos Estudantes. A ideia é criar estruturas de proteção que forcem os motoristas a circular com maior distância dos ciclistas, sejam elas ciclovias ou ciclofaixas”, explicou o vereador.

Desde 2015, quando foi aprovado o Projeto de Lei passou a ser obrigatório que em todas as construções de avenidas, túneis, viadutos e pontes de Rondonópolis seja respeitado o espaço para as ciclovias.

“É preciso tornar as vias mais seguras para quem se desloca de bicicleta, garantir a segurança de todos os ciclistas que ali circulam todos os dias”, finalizou.